IBM s’engage à respecter des normes élevées en matière de responsabilité d’entreprise. Notre définition de la responsabilité d’entreprise comprend la responsabilité environnementale, ainsi que les préoccupations sociales à l’égard de notre personnel, de nos clients, de nos partenaires commerciaux et des communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités.



Notre engagement en faveur du respect des droits humains est le fondement de nos normes et pratiques en matière de responsabilité d’entreprise. La position d’IBM concernant les droits humains s’appuie sur les normes internationales, notamment les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.



IBM possède une solide culture d’éthique et d’intégrité, guidée par un système rigoureux de gouvernance d’entreprise qui promeut la transparence à l’échelle mondiale et le respect de l’ensemble des lois et réglementations applicables dans les pays où nous exerçons nos activités.



Approche et impact

Tout au long de son histoire, IBM a adopté une approche réfléchie et globale de la responsabilité d'entreprise, fondée sur ses valeurs et prenant en compte quatre domaines d'impact particulièrement importants pour nos parties prenantes : le soutien à nos employés et à nos communautés ; l'impact des produits et des opérations d'IBM sur l'environnement ; la gestion de notre chaîne d'approvisionnement mondiale ; et la gouvernance, l'éthique et l'intégrité de notre entreprise.



L'approche d'IBM reconnaît notre vaste réseau de parties prenantes et la compréhension que notre travail peut avoir un impact non seulement sur le succès de notre entreprise, mais également sur l'efficacité et l'innovation des pays, des villes, des gouvernements, des communautés et des infrastructures critiques de notre planète.



Nous nous efforçons de maximiser l’impact positif d’IBM en tant qu’entreprise mondiale de plusieurs manières : nous identifions et saisissons de nouvelles opportunités d’appliquer notre technologie et notre expertise aux problèmes sociétaux ; nous déployons à plus grande échelle nos programmes et initiatives de responsabilité d’entreprise existants afin d’en maximiser les bénéfices ; nous habilitons nos employés et d’autres à servir leurs communautés ; et nous intégrons la citoyenneté d’entreprise et le respect des droits humains dans toute notre entreprise.



Nous concentrons notre engagement et nos programmes sur des enjeux sociétaux spécifiques, notamment le développement économique local, l’éducation, la santé, l’alphabétisation, la langue et la culture. Ce sont des domaines de besoins humains fondamentaux et sociétaux plus larges où nous pouvons appliquer la technologie et le talent d'IBM pour aider à résoudre les problèmes et contribuer à la promotion des droits de l'homme.



Nos directives éthiques

Les directives de conduite dans les affaires (BCG) d’IBM constituent notre code de conduite mondial pour les employés d’IBM et reflètent notre engagement de longue date en faveur d’une conduite et d’une prise de décisions éthiques strictes. Ces directives précisent les normes d’éthique professionnelle, les valeurs et les principes fondamentaux d’IBM.



Les BCG sont complétées par des directives formelles qui régissent nos actions à l’échelle de l’entreprise. Elles ont pour but d’exprimer une orientation claire sur les aspects fondamentaux et donc les plus durables de notre activité. En plus de guider les actions dans des domaines spécifiques tels que les affaires environnementales ou la confidentialité des données, nos politiques d’entreprise comprennent également un ensemble de normes mondiales relatives à l’emploi.



Normes mondiales d’emploi IBM

Ces principes s’appliquent aux employés d’IBM et sont expliqués plus en détail sur notre page Web « La responsabilité chez IBM ». Nous attendons de nos responsables et de nos employés qu’ils respectent scrupuleusement ces normes.



IBM s’engage à respecter scrupuleusement les droits humains fondamentaux.



Nous sommes déterminés à éradiquer le travail forcé et le travail des enfants de nos chaînes d’approvisionnement. Nous garantissons le respect des lois salariales et horaires, ainsi qu’un équilibre vie professionnelle-vie privée sain. Notre entreprise prône un environnement de travail inclusif, exempt de toute discrimination ou harcèlement, où chacun est traité avec dignité et respect. Nous soutenons la liberté d’association de nos employés et encourageons un dialogue ouvert entre les équipes et la direction. Notre objectif est de créer un cadre de travail épanouissant qui favorise le développement professionnel de chacun..



Nous formons régulièrement nos employés et réalisons des audits réguliers pour garantir le respect de nos politiques, pratiques et procédures. Par exemple, les employés IBM doivent généralement certifier annuellement leur conformité au Code de Conduite d’Affaires (BCG) en suivant une formation interactive en ligne.



Relations avec les partenaires et les fournisseurs

Le recours à des tiers est essentiel pour IBM afin de répondre aux besoins de ses clients. Le code de conduite des partenaires commerciaux d'IBM définit les normes minimales de conduite et de pratiques commerciales que nous attendons de nos partenaires commerciaux, par exemple, offrir à leurs employés un environnement de travail exempt de toute coercition, discrimination ou harcèlement. Lorsque les lois et réglementations applicables sont moins strictes que le présent code de conduite, les partenaires commerciaux sont tenus de respecter le code de conduite d'IBM. IBM offre à ses partenaires commerciaux des formations en éthique et intégrité, à la fois en ligne et, dans certains cas, en présentiel, selon les besoins.



Pour gérer nos relations avec la chaîne d'approvisionnement, IBM utilise le code de conduite de la Responsible Business Alliance (RBA), anciennement code de conduite EICC, comme référentiel unique pour l'ensemble de notre base fournisseurs mondiale. Le code de conduite de la RBA établit les normes que nous attendons de nos fournisseurs dans leurs relations commerciales avec IBM, couvrant plusieurs domaines de responsabilité sociale, notamment le travail, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement, l'éthique et les systèmes de management. Notre objectif est de collaborer avec nos fournisseurs pour favoriser leur pleine conformité au code de conduite de la RBA et nous attendons d’eux qu’ils transmettent ces normes à leurs sous-traitants impliqués dans la production de biens et services pour IBM. Nous prenons en compte ces normes dans notre processus de sélection des fournisseurs et surveillons leurs performances en continu, le cas échéant, au moyen d'audits de conformité tiers réguliers. IBM se réserve le droit de prendre des mesures à l’encontre des fournisseurs qui ne respectent pas le code de conduite de la RBA, pouvant aller jusqu’à la réduction ou la cessation de la relation commerciale conformément aux dispositions du contrat.



Mécanismes et canaux de communication et de réclamations

IBM met à la disposition de tous ses employés des canaux de communication ouverts pour soumettre des suggestions et des réclamations à la direction. La société dispose également d’un canal de contact direct avec la direction pour les réclamations des employés, d’un canal permettant de discuter de préoccupations avec des spécialistes pour obtenir des conseils, ainsi que d’un canal de signalement anonyme des problèmes. Ces canaux peuvent être utilisés pour signaler tout type de plainte, y compris toute forme de harcèlement et de conduite sexuelle inappropriée. IBM ne tolère aucune menace ou représailles à l’encontre d’un employé ayant signalé une préoccupation ou une violation présumée. Des canaux de communication supplémentaires sont à la disposition des fournisseurs, partenaires commerciaux et autres parties prenantes pour signaler des préoccupations ou des violations présumées à l’entreprise, y compris des options de signalement anonyme.



Gouvernance

La direction générale d’IBM est responsable en dernier ressort de nos programmes et progrès en matière de responsabilité sociale, économique et environnementale, y compris notre engagement en faveur des droits de l'homme, ainsi que du respect des programmes de conformité généraux d'IBM. Le conseil d'administration et le PDG d'IBM examinent annuellement les programmes et les progrès de la responsabilité sociale de l'entreprise. Notre engagement en faveur de la responsabilité d'entreprise est promu dans toute l'entreprise et intégré à l'ensemble des activités au travers des forums suivants.



Comité directeur exécutif et groupe de travail sur la responsabilité d’entreprise

Notre comité directeur exécutif sur la responsabilité d’entreprise comprend des cadres supérieurs des différents domaines fonctionnels de l’entreprise et est présidé par le vice-président de la citoyenneté d’entreprise et des affaires générales d’IBM. Le comité se réunit régulièrement pour définir les orientations stratégiques en matière de droits humains et de responsabilité sociale des entreprises. Chaque service est responsable de définir ses propres objectifs et stratégies, tandis que les objectifs globaux de l'organisation sont approuvés par le comité de pilotage..



Notre groupe de travail sur la responsabilité sociale des entreprises est composé de représentants de différents services (avec une représentation mondiale) et se réunit régulièrement pour gérer les activités d'IBM en matière de droits humains et de responsabilité sociale, ainsi que la gestion des parties prenantes. Le groupe de travail examine les principales normes et enjeux stratégiques en matière de responsabilité sociale des entreprises et de droits humains, et formule des recommandations au comité de pilotage tout au long de l'année.



Engagement des parties prenantes et production de rapports

IBM travaille activement avec les parties prenantes qui examinent et influencent nos programmes et pratiques en matière de droits humains et de responsabilité sociale des entreprises. Nous considérons l'engagement des parties prenantes comme bien plus que de la communication et de la consultation. Pour nous, il s'agit d'engagement et de collaboration avec les entreprises, de travailler main dans la main avec les communautés, les gouvernements, les investisseurs et le secteur social. Nous collaborons étroitement avec des organisations qui adoptent des approches similaires, innovantes, globales, ouvertes et collaboratives en matière de citoyenneté d'entreprise et de durabilité.



Nous rendons compte publiquement de nos initiatives et progrès en matière de responsabilité sociale des entreprises par le biais de notre rapport annuel de responsabilité sociale, de rapports GRI supplémentaires et de publications spécifiques ad hoc sur des domaines particuliers tels que la diversité et l'égalité des chances.