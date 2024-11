En 1931, Thomas J. Watson, premier PDG d’IBM, a déclaré que le « devoir envers la communauté » était un impératif pour les IBMers. Bien que l’objectif stratégique de notre entreprise ait évolué et qu’il poursuivra son évolution pour aider le monde à mieux fonctionner, la culture et les valeurs d’IBM ont été préservées.

Les IBMers s’engagent à participer à des initiatives ciblées par le biais de nos programmes de bénévolat qui s’alignent sur nos domaines prioritaires d’éducation et de développement durable. IBM dispose également d’un programme complet et mondial de dons qui nous permet de fournir l’expertise, la technologie et le financement nécessaires pour soutenir ces priorités et avoir un impact significatif sur ceux qui en ont le plus besoin.