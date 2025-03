Chez IBM, l’engagement en faveur du développement durable remonte aux années 1970, lorsque nous avons établi pour la première fois des objectifs formels en matière de conservation de l’énergie et de gestion des déchets.

Depuis, notre recherche et notre technologie de pointe nous placent dans une position unique pour appliquer les solutions numériques les plus récentes afin de lutter contre le changement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir la conservation et la prévention de la pollution.



L’objectif général ? Créer de meilleures manières de réduire l’impact sur notre planète et en faire un lieu plus sûr pour tous les êtres vivants.