La diversité et l’inclusion chez IBM

L’inclusion est impérative pour la santé de notre entreprise et de la société dans son ensemble.

Chez IBM, nous réalisons de réels progrès en allant au-delà de la valorisation et de la promotion des différences individuelles. Nous nous sommes engagés à identifier les obstacles et à créer des opportunités d’avancement de manière équitable pour toutes nos parties prenantes, des employés aux fournisseurs, en passant par les communautés et le monde en général. Nous adaptons en permanence nos comportements et nos actions afin d’être plus inclusifs.

En d’autres termes, nous sommes des catalyseurs de changement systémique pour le monde.