Communauté LGBTQ+

IBM s’engage à fournir un environnement sûr et accueillant aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et non binaires. Notre succès dans la création d’un environnement ouvert et accueillant (indépendamment de l’orientation, de l’identité ou de l’expression sexuelles) nous a permis d’attirer et de retenir de nouveaux talents de grande valeur.