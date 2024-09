Consultant Q&A IBM Ce que signifie pour moi la diversité dans les secteurs technologiques

Blog sur les carrières à IBM Soyez authentique. Les autres sont déjà pris.

Ressources numériques L’équité raciale dans la conception : récits, vidéos et podcasts d’expériences de vie

Étude McKinsey 2023 Women in the Workplace est la plus grande étude portant sur la situation des femmes en entreprise

Témoignages de cadres IBM Les trois leçons de Shue-Jane Thompson pour devenir un(e) grand(e) leader

Formation au leadership Découvrez le programme Next Generation Leader chez IBM iX

Rapport McKinsey Race in the workplace: The frontline experience

Savoy Magazine Trois façons pour les leaders de créer une culture d’inclusion consciente par Kitty Chaney Reed d’IBM