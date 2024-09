IBM mobilise la puissance de la technologie et de l'innovation pour développer des solutions climatiques, en particulier pour les communautés et organisations les plus touchées par le changement climatique et les défis environnementaux. De plus, IBM s'engage dans le volontariat, permettant à ses collaborateurs inspirés de combiner leurs talents et compétences avec passion et détermination.

Dans le cadre de programmes comme l’IBM Sustainability Accelerator, un programme bénévole à impact social qui applique les technologies IBM, telles que le cloud hybride et l’intelligence artificielle (IA), les bénévoles d’IBM font don de leur temps et de leur expertise pour aider à créer un impact durable dans les communautés du monde entier. Takahito Motonaga est l'un de ces bénévoles et il fait une différence dans la communauté où il a grandi : la ville de Miyakojima dans l'Okinawa au Japon.

Malgré leur complexité et les multiples facteurs qui les sous-tendent, les défis du développement durable requièrent une compréhension approfondie des contextes locaux. Takahito sait que notre engagement doit être guidé par la passion et l'empathie. Il est le chef d'équipe du projet d'énergie propre de l'IBM Sustainability Accelerator à Miyakojima City, où l'équipe développe un modèle de prévision énergétique en utilisant les solutions cloud et IA. Ce modèle vise à contribuer à améliorer l'autosuffisance de la communauté en énergie propre et renouvelable. Il travaille également en étroite collaboration avec la communauté dans laquelle il a grandi, en utilisant les perspectives locales pour renforcer l'approche de son équipe à l'égard du projet.



