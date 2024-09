Christina Montgomery, directrice de la confidentialité et de la confiance chez IBM, contribue à façonner la vision d’IBM visant à promouvoir une IA responsable

Un leadership diversifié favorise l’innovation et la créativité

Sola Ogunsola, vice-présidente du marketing et des communications, tire parti de la diversité non seulement pour l’équité, mais aussi pour l’innovation et les technologies équitables