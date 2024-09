Notre objectif

IBM cherche à encourager le changement positif dans le monde.



Nous aspirons à avoir un impact durable et positif sur le monde en matière d’éthique des affaires, d’environnement, ainsi que sur les communautés au sein desquelles nous travaillons et vivons. Découvrez comment les employés IBM tirent parti de la technologie pour avoir un impact dans le rapport IBM Impact de 2023

Témoignage d’impact IBM investit jusqu’à 45 millions de dollars dans l’adaptation au climat, en commençant par un nouvel appel d’offres pour des villes résilientes Usher’s New Look se lance dans une collaboration axée sur l’IA avec IBM pour préparer les étudiants à la réussite professionnelle Nouveaux projets de développement durable et formation gratuite aux compétences écologiques et technologiques pour les communautés vulnérables IBM remporte les Citizens Awards 2023 dans la catégorie Best Sustainability Program (Meilleur programme de durabilité)

Nos piliers Créer de meilleures façons de préserver les ressources naturelles, de réduire la pollution et de limiter les risques liés au climat En savoir plus Créer des espaces et des opportunités pour tous en mettant l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion au sein d’IBM et à l’échelle mondiale En savoir plus Créer des innovations, des politiques et des pratiques qui privilégient l’éthique, la confiance, la transparence et, surtout, la responsabilité En savoir plus

Initiatives de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) Les employés IBM s’engagent tous à créer un monde meilleur et plus équitable, les uns pour les autres et au sein de nos communautés mondiales Voir les initiatives RSE d’IBM

Rapport IBM Impact 2023