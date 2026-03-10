Webinaire sur l’observabilité des journaux en contexte

Unifiez les journaux. Accélérez le débogage. Éliminez la prolifération.

Les données de journal fragmentées entre les hôtes et les applications créent des angles morts qui rendent l’analyse des causes profondes lente et pénible. Le fait de s’appuyer sur des outils hérités augmente souvent la prolifération des outils sans fournir le contexte nécessaire pour résoudre rapidement les problèmes.

Ce webinaire présente la solution unifiée « Journaux en contexte » d’IBM Instana basée sur OpenTelemetry, qui intègre la journalisation directement à votre pile d’observabilité pour une réponse plus rapide et plus intelligente aux incidents.

Intervenant : Paul Watkins, responsable produit senior, IBM Instana.

Participez au webinaire à la demande pour découvrir comment :

- Intégrer les journaux de façon fluide dans votre pile pour une visibilité de bout en bout

- Réduire la prolifération des outils en remplaçant les solutions héritées fragmentées

- Accélérer l’analyse des causes profondes grâce à des informations approfondies et contextuelles sur les performances

- Tirer parti des normes OpenTelemetry pour une stratégie configurable et pérenne