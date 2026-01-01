Réinventer le potentiel humain à l’ère de l’IA générative

Les entreprises doivent avant tout envisager l’IA générative non pas comme une technologie isolée, mais comme un outil au service de leur personnel. En partenariat avec Oracle, l’IBM Institute for Business Value approfondit cette question.



Lisez ce rapport pour en savoir plus sur l’IA et le potentiel des employés, ainsi que sur le rôle que les ressources humaines peuvent jouer dans l’élaboration de stratégies de croissance efficaces visant à développer les talents, tant aujourd’hui que demain.