Les entreprises sont aujourd’hui noyées dans un « chaos connecté » croissant. Les piles technologiques ont explosé, et près de la moitié des entreprises admettent s’être développées sans plan d’intégration, avec pour conséquences des silos, une dette technique, des risques pesant sur leur sécurité et une innovation stagnante. Ce rapport explique pourquoi la complexité technologique s’accroît, comment les systèmes déconnectés entravent l’agilité et ralentissent la prise de décision, et ce que les responsables informatiques peuvent faire pour reprendre le contrôle. Face à une pression accentuée par l’IA générative, l’intégration n’est plus facultative : c’est l’épine dorsale qui détermine si les entreprises se développent, ou si elles restent à la traîne.

Ce que vous apprendrez

- Pourquoi la prolifération technologique devient incontrôlable, avec 86 % des entreprises élargissant leur pile et 70 % accumulant une dette technique plus importante que jamais.

- Les principaux risques liés au chaos de la connectivité, notamment la non-conformité, la perte de compétitivité, l’inaccessibilité des données et les perturbations qui affectent le chiffre d’affaires.- Comment les intégrations fragmentées génèrent du gaspillage : 81 % des entreprises dupliquent les tâches à cause des silos, et 44 % jonglent avec plusieurs fournisseurs pour assurer l’intégration.

- Pourquoi la solution réside dans une plateforme d’intégration unifiée qui relance l’agilité, la productivité et la gouvernance à travers les applications, les données, les API, les événements et le B2B.

