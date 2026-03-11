Les environnements hybrides et multicloud promettent de l’agilité, mais pour la plupart des entreprises, ils sont plutôt source de complexité. La multiplication des plateformes d’intégration engendre des doublons, des données dispersées, des angles morts en matière de sécurité et des défis de conformité croissants. Accédez à notre guide pour découvrir les principaux obstacles qui freinent les entreprises, ainsi qu’une approche de l’intégration plus intelligente et unifiée, pensée pour vous redonner le contrôle, stimuler la productivité et débloquer la véritable valeur de vos données.

Ce que vous apprendrez

- Comment les intégrations dupliquées dans les clouds ralentissent l’innovation, et comment les éviter.- Pourquoi les règles globales de résidence des données sont difficiles à respecter avec des outils fragmentés

- Comment les environnements multicloud aggravent les risques de sécurité et de visibilité.

- Pourquoi les intégrations fantômes affaiblissent la gouvernance et engendrent des angles morts opérationnels.

Téléchargez le document pour découvrir comment une approche iPaaS unifiée aidera votre entreprise à évoluer plus rapidement, à assurer sa conformité et à reprendre le contrôle dans un monde multicloud hybride.