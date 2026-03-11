Si l’IA transforme l’entreprise à une vitesse sans précédent, elle amplifie également la complexité, augmente les risques et révèle les limites des outils d’intégration existants. Alors que les entreprises génèrent et consomment plus de données que jamais, les solutions iPaaS traditionnelles peinent à suivre le rythme. Consultez notre guide pour découvrir comment une nouvelle catégorie d’intégration d’entreprise alimentée par l’IA vous aidera à surmonter le chaos de la connectivité, à reprendre le contrôle et à débloquer la valeur de l’IA générative à l’échelle de l’entreprise.

Ce que vous apprendrez

- Pourquoi l’IA renforce le chaos de l’intégration, aussi bien en termes de risques liés à la souveraineté des données qu’à l’explosion des API et aux défis de sécurité multicloud

- Comment la plateforme iPaaS de nouvelle génération d’IBM élimine la fragmentation grâce à une plateforme unique basée sur l’IA qui couvre les clouds, les régions, les sources de données et les modèles d’intégration.

- Les cinq composantes indispensables d’une plateforme iPaaS moderne, dont l’intégration hybride, la gouvernance centralisée et la productivité pilotée par l’IA générative.- L’importance de l’agilité, de la productivité et de la gouvernance en entreprise, rendues possibles par une plateforme unifiée au service des spécialistes informatiques et des techno-commerciaux.

Téléchargez le document pour découvrir comment moderniser votre environnement d’intégration et débloquer la valeur de l’IA générative à l’échelle de l’entreprise.