Un guide pour mettre en œuvre la sécurité Zero Trust

Un schéma directeur pour la sécurité Zero Trust dans les environnements multi-cloud

L’accès basé sur IP, la gestion manuelle des identifiants et la PAM héritée ralentissent la transformation et exposent votre entreprise à des risques opérationnels. Une approche unifiée axée sur l’identité renforce votre posture de sécurité, réduit la prolifération des identifiants et améliore l’accès aux machines et aux utilisateurs dans tous les environnements. Découvrez comment aider les équipes à avancer plus rapidement, simplifier les opérations et mettre en œuvre un accès qui suit le principe de moindre privilège à l’échelle afin de réaliser des initiatives cloud en toute confiance.