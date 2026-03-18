La nouvelle génération de sécurité du cloud

Renforcez la sécurité cloud grâce à une approche unifiée, centrée sur l’identité

L’adoption du cloud s’accélère. Mais la fragmentation des outils, l’incohérence des politiques et les modèles périmétriques hérités créent des angles morts que les attaquants exploitent et que les audits révèlent. Ce guide explique comment l’extension des surfaces d’attaque, la dispersion des identifiants et les workflows de conformité manuels fragilisent la sécurité des environnements de cloud hybride. Il montre également comment une approche unifiée et centrée sur l’identité permet d’inverser cette dynamique. Découvrez comment une gestion proactive des risques, une gouvernance de type « politique sous forme de code » et des pratiques zero-trust avancées aident les équipes à éliminer les dérives opérationnelles, à appliquer la conformité à l’échelle et à renforcer durablement leur posture de sécurité sur l’ensemble de leurs environnements cloud.