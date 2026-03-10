Rapport de marché Instana TrustRadius

Surveillez plus intelligemment. Résolvez plus rapidement. Concevez davantage.

Dans les environnements dynamiques cloud natifs, les équipes DevOps passent souvent plus de temps à gérer les incidents urgents qu’à développer de nouvelles fonctionnalités. Les workflows réactifs et la visibilité limitée créent des goulets d’étranglement qui ralentissent l’innovation.

Cette étude de marché soutenue par TrustRadius explique en détail pourquoi IBM Instana est la plateforme à laquelle les entreprises font régulièrement appel pour reprendre le contrôle, permettant aux développeurs et aux SRE d’automatiser le dépannage et de se concentrer sur la livraison du code.

Téléchargez le rapport pour découvrir pourquoi les leaders DevOps font confiance à Instana pour :

- Valider leur stratégie avec un score de satisfaction utilisateur de 8,6/10, le meilleur du marché

- Accélérer la résolution des problèmes en utilisant l’analyse automatisée de la cause racine et le traçage au niveau du code

- Atteindre une visibilité de la pile complète sur les environnements informatiques hybrides complexes

- Faire confiance à une solution qui obtient la confiance de 100 % des utilisateurs sondés