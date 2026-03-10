Rapport d’amélioration continue de l’expérience utilisateur

Adaptez-vous au changement. Optimisez les performances Assurez la cohérence.

Selon l’Enterprise Strategy Group (ESG), les entreprises ont du mal à adapter les outils d’observabilité aux nouvelles architectures et aux environnements multi-cloud complexes. Les méthodes traditionnelles de surveillance de l’expérience en ligne (DEM) ne sont souvent pas suffisamment efficaces pour garantir une couverture uniforme, ce qui met en danger la satisfaction des utilisateurs.

Ce rapport de recherche analyse les limites de la DEM héritée et explique comment IBM® Instana fournit la visibilité complète de bout en bout nécessaire pour les résoudre.

Téléchargez le rapport pour découvrir comment :

- Adapter les outils d’observabilité pour gérer les modèles architecturaux émergents

- Surveiller et optimiser les performances dans des environnements multi-cloud distribués

- Garantir une couverture d’observabilité cohérente sur l’ensemble des couches d’infrastructure

- Surmonter les restrictions critiques des méthodes DEM traditionnelles

- Atteindre une visibilité complète de bout en bout qui améliore l’expérience utilisateur