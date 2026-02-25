Calculateur de TCO

Les serveurs IBM Power réduisent le coût total de possession (TCO) de l’infrastructure informatique en consolidant l’encombrement physique des centres de données et en réduisant les frais de licence logicielle, de maintenance, de refroidissement et d’électricité. Faites plus avec moins de cœurs, tout en améliorant performance et sécurité. Utilisez ce calculateur et répondez à quelques questions pour connaître votre TCO dans différentes configurations, ainsi que la réduction dont vous bénéficierez avec Power. Découvrez le ROI que votre entreprise pourrait obtenir grâce aux serveurs Power.