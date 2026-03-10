Guide pour rationaliser la modernisation des applications

Accélérez la migration. Éliminez les risques. Modernisez en toute confiance.

Le passage d’un système monolithique à des microservices introduit une complexité que les outils APM hérités ne peuvent tout simplement pas gérer. Sans visibilité totale, les angles morts dans les environnements hybrides menacent la performance et ralentissent la livraison.

Ce guide explique comment garder le contrôle tout au long de votre parcours de modernisation avec une observabilité complète et en temps réel.

Téléchargez le guide pour découvrir comment :

- Évaluer en continu les performances applicatives à chaque étape de la migration

- Éliminer les lacunes de visibilité qui retardent la détection des problèmes et freinent la vitesse CI/CD

- Donner aux équipes DevOps les moyens d’adopter une approche shift left et de résoudre les problèmes de code avant le passage en production

- Automatiser la découverte, le traçage et l’alerte dans des environnements hybrides complexes

- Remplacer les outils hérités par des informations complètes provenant d’IBM Instana.