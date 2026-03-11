La complexité informatique épuise les budgets, ralentit l’innovation et masque les opportunités de croissance. Ce rapport révèle la manière dont l’automatisation intelligente alimentée par l’IA, le cloud hybride et des workflows de bout en bout, aide les entreprises à réduire le gaspillage, ainsi que les risques, et à débloquer une valeur métier mesurable. Les entreprises hautement automatisées enregistrent déjà des gains importants : réduction des coûts informatiques, accélération de la mise sur le marché, renforcement de la cybersécurité et hausse du chiffre d’affaires.

Ce que vous apprendrez

- Le véritable coût de la complexité informatique, notamment le shadow IT, la dette technique et les inefficacités qui absorbent jusqu’à 24 % des budgets informatiques.

- Comment l’automatisation informatique intelligente améliore la performance et réduit les coûts informatiques (jusqu’à 28 %), ainsi que les incidents de cybersécurité (36 %).

- Pourquoi les entreprises hautement automatisées sont plus performantes, adoptent le cloud plus rapidement, améliorent leur visibilité et optimisent leur ROI grâce à une transformation alimentée par l’IA.

- Comment les workflows de bout en bout alimentés par l’IA réduisent les tâches manuelles, améliorent la précision et accélèrent l’agilité opérationnelle dans l’ensemble du parc informatique.

Téléchargez le document pour découvrir les stratégies que votre entreprise peut mettre en place pour réduire la complexité et transformer son parc informatique en véritable moteur de croissance.