L’IA redéfinit la façon dont les responsables informatiques gèrent et protègent leurs données. Dans ce livre blanc d’IDC, découvrez comment les capacités pilotées par l’IA peuvent aider à automatiser les opérations et renforcer la cyber-résilience dans les systèmes de stockage d’entreprise, tout en préparant les entreprises à répondre aux besoins croissants en matière d’IA et de données.

Les lecteurs découvriront :

Pourquoi les capacités de stockage pilotées par l’IA sont devenues un outil essentiel pour la gestion moderne du stockage de données ;

les capacités de stockage pilotées par l’IA sont devenues un outil essentiel pour la gestion moderne du stockage de données ; comment l’automatisation intelligente peut contribuer à renforcer la cyber-résilience et la reprise après sinistre ;

l’automatisation intelligente peut contribuer à renforcer la cyber-résilience et la reprise après sinistre ; comment IBM FlashSystem aide les entreprises à se préparer pour la prochaine ère des capacités pilotées par l’IA dans les systèmes de stockage d’entreprise.

La version 2026 de FlashSystem d’IBM, dotée de son nouveau module FlashCore (FCM) de cinquième génération, a introduit des agents d’IA capables de mettre en œuvre les actions recommandées, telles que l’allocation de capacité, la migration des données d’application vers le système de stockage le plus adapté et l’application des politiques de protection des données. FlashSystem intègre également le traitement du langage naturel, ce qui permet aux administrateurs de poser des questions en langage courant via une interface de chat, ainsi que d’affiner et de valider les suggestions du moteur d’IA avant de les appliquer. IBM considère les nouvelles fonctionnalités de FlashSystem.ai comme un co-administrateur de stockage disponible en permanence, capable de prendre en charge les tâches routinières, de favoriser un taux d’utilisation élevé, de résoudre de manière proactive les problèmes de performances et de renforcer la sécurité.