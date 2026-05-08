Pour les responsables en charge des logiciels et de l’informatique, les architectes, les responsables du développement et les décideurs techniques qui évaluent des outils de développement assistés par l’IA.

Ce livre blanc d’Omdia montre comment l’IA agentique transforme le développement logiciel à grande échelle et explique pourquoi IBM Bob offre une approche plus sûre et plus efficace pour votre IDE que le recours direct aux LLM de pointe. L’accent est mis sur des enseignements clairs destinés aux équipes qui adoptent le développement piloté par l’IA.

Les lecteurs découvriront comment :

• l’IA agentique automatise les principales tâches du cycle de développement logiciel tandis que les développeurs guident et supervisent le processus ;

• IBM Bob améliore la fiabilité, la sécurité et la rentabilité grâce au contexte, aux garde-fous et à la sélection de modèles ;

• l’IA accélère la modernisation des systèmes existants et modifie le rôle des développeurs ainsi que la structure des équipes.