Les chaînes d’approvisionnement sont soumises à des pressions croissantes en raison de la fragmentation des systèmes, des retards dans l’analyse des données et de l’augmentation des risques opérationnels. Ce document explique comment l’intégration hybride permet de remédier à ce « chaos de la connectivité » en unifiant les API, les événements et les données entre les systèmes cloud et sur site. Grâce à des flux de données plus clairs et interconnectés, les entreprises bénéficient d’une visibilité en temps réel, d’une orchestration plus rapide et d’une infrastructure adaptée à l’IA, ce qui leur permet d’améliorer leur résilience, de réduire leurs coûts et de gagner en agilité tout au long de la chaîne de valeur.



Pourquoi cela est-il important pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement :



Réduire les goulets d’étranglement liés à l’intégration : unifier les données, réduire le travail manuel et accélérer la gestion des exceptions.

Améliorer la visibilité en temps réel : connecter les systèmes pour obtenir une vue unique des fournisseurs, des stocks et de la logistique.

Renforcer la résilience : s’adapter rapidement aux fluctuations de la demande et aux perturbations grâce à des informations fondées sur les données.



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