Les environnements informatiques modernes sont de plus en plus complexes, augmentent la dette technique et mettent la résilience de l’infrastructure sous pression. Ce guide fournit aux architectes informatiques un schéma directeur qui leur permettra de concevoir des architectures adaptables, capables de minimiser la dette technique et de moderniser les environnements hybrides.

Dans ce guide, vous découvrirez comment :

Simplifier la complexité architecturale et réduire la dette technique.

Mettre en place des stratégies pour concevoir des infrastructures résilientes, adaptables qui prennent en charge les charges de travail modernes.

Des fondations informatiques cohérentes accélèrent l’adoption de l’IA et l’évolutivité opérationnelle.

Renforcer la cyber-résilience grâce à des modèles architecturaux pratiques et une feuille de route sur 90 jours.





Téléchargez ce rapport pour découvrir comment les architectes peuvent réduire les complexités, améliorer l’efficacité des charges de travail d’IA et renforcer la résilience.