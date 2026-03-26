Expérimentez, créez des prototypes et intégrez les connaissances métier dans les workflows d’IA en quelques minutes, sans configuration complexe.

Contrairement aux pipelines RAG classiques qui s’appuient sur des modèles de récupération fixes, OpenRAG permet une récupération agentique, dans laquelle l’IA décide de manière dynamique comment récupérer et analyser les informations en fonction de la tâche à accomplir.

Avec OpenRAG, vous pouvez :

créer des workflows RAG pilotés par des agents qui s’adaptent à la complexité des requêtes ;

associer les meilleures technologies ouvertes du marché, notamment LangFlow, OpenSearch et Docling ;

analyser de multiples sources pour fournir des réponses d’IA plus précises et tenant compte du contexte ;

réaliser rapidement des prototypes et itérer sans avoir à créer de pipelines complexes à partir de zéro.

Lorsque vous êtes prêt, faites évoluer de façon fluide ce que vous avez construit vers OpenRAG sur watsonx.data, en bénéficiant d’une gouvernance d’entreprise, d’une sécurité et d’une fiabilité opérationnelle optimales, sans avoir à refondre votre architecture.