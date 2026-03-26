Contrairement aux pipelines RAG classiques qui s’appuient sur des modèles de récupération fixes, OpenRAG permet une récupération agentique, dans laquelle l’IA décide de manière dynamique comment récupérer et analyser les informations en fonction de la tâche à accomplir.
Avec OpenRAG, vous pouvez :
Lorsque vous êtes prêt, faites évoluer de façon fluide ce que vous avez construit vers OpenRAG sur watsonx.data, en bénéficiant d’une gouvernance d’entreprise, d’une sécurité et d’une fiabilité opérationnelle optimales, sans avoir à refondre votre architecture.