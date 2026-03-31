Alors que les logiciels, les infrastructures et les capacités d’IA se mondialisent à un rythme sans précédent, la souveraineté numérique s’impose comme une priorité stratégique pour les leaders. Conseils d’administration, gouvernements et entreprises réévaluent leur manière de gouverner les données, de sécuriser les actifs numériques critiques et de conserver le contrôle des technologies, tout en maintenant leur résilience économique et opérationnelle. Ce livre blanc présente le point de vue d’IBM sur la souveraineté numérique et apporte la clarté stratégique nécessaire pour naviguer en toute confiance dans cet environnement en pleine évolution.

Ce livre blanc présente :