Alors que les logiciels, les infrastructures et les capacités d’IA se mondialisent à un rythme sans précédent, la souveraineté numérique s’impose comme une priorité stratégique pour les leaders. Conseils d’administration, gouvernements et entreprises réévaluent leur manière de gouverner les données, de sécuriser les actifs numériques critiques et de conserver le contrôle des technologies, tout en maintenant leur résilience économique et opérationnelle. Ce livre blanc présente le point de vue d’IBM sur la souveraineté numérique et apporte la clarté stratégique nécessaire pour naviguer en toute confiance dans cet environnement en pleine évolution.
Ce livre blanc présente :
Un briefing concis expliquant pourquoi la souveraineté est au cœur de la stratégie d’entreprise, de la compétitivité et de la confiance numérique.
Les forces qui remodèlent la façon dont les données, l’infrastructure et l’IA sont gouvernées et pourquoi la souveraineté est désormais une priorité au niveau des conseils d’administration.
Les principes fondamentaux qui permettent d’adopter des approches responsables et tournées vers l’avenir en matière de souveraineté des données, des opérations, des technologies et de l’IA.
Des informations claires et exploitables pour aider les leaders à accélérer la prise de décision et à aligner les objectifs de souveraineté sur les priorités commerciales, réglementaires et technologiques.