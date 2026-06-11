Le protocole de cyber-résilience pour les infrastructures modernes

Les cyberattaques s’intensifient dans tous les secteurs, générant des risques opérationnels,

financiers et réputationnels. En 2025, le coût moyen mondial d’une violation de données s’élevait à 4,44 millions de dollars, tandis que les entreprises basées aux États-Unis ont dépensé en moyenne un montant record de 10,22 millions de dollars par incident, et près de 49 % des entreprises victimes d’une violation prévoient d’augmenter leurs dépenses en sécurité.

La cyber-résilience, ou la capacité à prévenir, résister et se remettre des incidents, doit être déployée à l’échelle de toute l’entreprise et pilotée au niveau exécutif. Elle combine la gouvernance et la gestion des risques avec des réponses aux incidents testées et des mécanismes de récupération vérifiables, afin d’assurer la continuité sous pression.



Ce protocole décrit à quoi ressemble une stratégie de cyber-résilience tournée vers l’avenir et pilotée par l’IA, depuis les pratiques organisationnelles fondamentales jusqu’aux capacités informatiques nécessaires pour protéger les données critiques et maintenir la continuité de l’activité.

Vous découvrirez également comment l’IA transforme la détection, la prédiction et la réponse, aidant les entreprises à réduire l’impact des incidents et à récupérer plus rapidement.