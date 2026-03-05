Transformation des opérations des services publics : connecter les systèmes, les renseignements et les personnes

Les services publics font face à une demande croissante, à un vieillissement des infrastructures et à une complexité toujours plus importante du réseau. Les entreprises leaders montrent ce qu’il est possible de réaliser en unifiant les écosystèmes opérationnels, en améliorant l’accès aux données et en équipant leurs équipes de nouvelles capacités numériques. Ce rapport présente une feuille de route pour aider les services publics à moderniser les réseaux, à renforcer la résilience et à accélérer l’innovation.



Points clés :



• Les écosystèmes opérationnels unifiés permettent une réactivité opérationnelle accrue de 18 % et une prise de décision coordonnée plus rapide.

• L’intelligence opérationnelle permet une reprise des activités 17 % plus rapide, une précision des prévisions améliorée de 14 % et une utilisation des actifs optimisée de 12 %.

• L’investissement dans les talents est fondamental : 96 % des entreprises de services publics de pointe mettent en place des équipes OT/IT transversales et une gouvernance stricte.

• Le financement de la modernisation offre une occasion unique de synchroniser le renouvellement des actifs, la transformation numérique et le changement organisationnel.

• L’amélioration de 24 % de l’accès aux données et les gains de 16 % en matière d’efficacité énergétique illustrent le potentiel des opérations intelligentes et connectées.



Lisez le rapport complet pour découvrir comment les entreprises de services publics peuvent optimiser leurs investissements de modernisation et construire des réseaux de nouvelle génération plus résilients, plus efficaces et plus performants sur le plan numérique.