Le secteur de l’assurance à l’ère de l’IA : réaliser le potentiel de l’IA

Alors que l’intelligence artificielle révolutionne des secteurs entiers, le secteur de l’assurance fait face à un tournant en matière de transformation. Ce rapport s’intéresse à la façon dont les entreprises d’assurance font face à la révolution de l’IA, révélant à la fois les opportunités importantes et les défis critiques qui les attendent. Alors que les dirigeants du secteur de l’assurance augmentent rapidement les investissements dans l’IA à travers les opérations, du traitement des demandes d’indemnisation à l’engagement client, beaucoup se heurtent à la préparation des données, aux lacunes en matière de talents et aux cadres de gouvernance. La recherche montre comment les assureurs avant-gardistes génèrent des avantages concurrentiels pilotés par l’IA tout en gérant les risques émergents. Elle décrit également les priorités stratégiques auxquelles les leaders du secteur de l’assurance doivent répondre pour prospérer dans un avenir de plus en plus algorithmique.



Points clés :

• Les investissements dans l’IA dans le secteur de l’assurance s’accélèrent, l’accent étant désormais mis sur les applications d’IA générative.

• La plupart des assureurs sont confrontés à des lacunes importantes en matière d’accessibilité et de qualité des données pour le déploiement de l’IA.

• La confiance, les talents, la conformité réglementaire et la gouvernance restent des obstacles importants à l’adoption de l’IA.

• L’IA transforme les fonctions essentielles du secteur de l’assurance, de la gestion des sinistres et de la souscription à la personnalisation de l’expérience client.

• L’avantage concurrentiel dépend de l’équilibre entre innovation et pratiques d’IA responsables.



Lisez l’intégralité du rapport Le secteur de l’assurance à l’ère de l’IA pour découvrir comment les assureurs peuvent stratégiquement mettre en œuvre l’IA pour révolutionner l’efficacité opérationnelle, améliorer l’expérience client et accéder à de nouvelles sources de revenus.