Anatomie d’une violation

Violations : comment elles se produisent et comment y mettre fin avant qu’elles ne surviennent

Les hackers exploitent les failles d’hygiène des secrets, les comptes surprivilégiés et les réseaux plats plus rapidement que la plupart des équipes ne peuvent les détecter. Ce guide présente de manière détaillée une violation réaliste en utilisant le cadre des exigences MITRE ATT&CK afin d’identifier les points de défaillance exacts qui permettent aux hackers d’escalader, de pivoter et d’exfiltrer vos données. Découvrez comment la sécurité axée sur l’identité, les identifiants dynamiques et les modèles d’accès Zero Trust aident les équipes à corriger ces vulnérabilités, à réduire le champ d’action et à renforcer la résilience de votre posture de sécurité dans des environnements cloud natifs.