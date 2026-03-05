Les gouvernements entrent dans une nouvelle ère de l’IA où l’inaction constitue désormais un risque stratégique. Partout dans le monde, les décideurs accélèrent les investissements dans l’IA afin de renforcer leurs missions : défense, santé, éducation et services aux citoyens. Pourtant, des lacunes majeures en matière de préparation des données, de compétences et de gouvernance freinent cette dynamique. Ce rapport explique comment faire de l’IA un véritable levier de progrès : stimuler la performance des agents publics, renforcer la confiance des citoyens et accroître la résilience nationale. Il détaille également les mesures prioritaires que les dirigeants doivent engager dès maintenant pour préparer institutions, infrastructures et talents à un avenir piloté par l’IA.

Points clés :

• Les budgets IA progressent rapidement, avec un basculement vers l’IA générative et agentique.

• Seule une part limitée des données publiques est aujourd’hui exploitable par l’IA.

• Les principaux freins à l’adoption concernent les talents, la gouvernance et la confiance.

• L’IA agentique transformera les missions, des services aux citoyens à la gestion des crises.

• La résilience nationale en matière d’IA repose sur l’éducation, les infrastructures et la cybersécurité.

• Découvrez le rapport complet « Gouverner à l’ère de l’IA » pour comprendre comment opérationnaliser l’IA, consolider la confiance et préparer durablement la fonction publique à l’avenir.