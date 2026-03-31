Les temps d’arrêt imprévus, la hausse des coûts, les risques de sécurité et le vieillissement des actifs demeurent aujourd’hui parmi les défis les plus pressants pour les responsables des opérations et des installations. Pourtant, de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des processus obsolètes, des systèmes fragmentés et des cycles de maintenance réactifs qui limitent l’efficacité et le temps de fonctionnement.



Ce guide exclusif détaille les étapes pratiques suivies par les entreprises performantes pour moderniser la maintenance sans nécessiter des équipes massives, des refontes coûteuses ou des architectures de données complexes. Conçue pour les leaders responsables du temps de fonctionnement, du débit et des opérations sûres et prévisibles sur plusieurs sites, cette ressource vous offre un chemin clair et exploitable vers l’amélioration.



Ce que vous apprendrez :



Pourquoi la modernisation de la maintenance est désormais un impératif commercial et ce qui pousse l’urgence dans la fabrication

Les principaux obstacles qui freinent les entreprises, depuis la visibilité limitée et les inspections manuelles jusqu’aux systèmes IT/OT fragmentés et au vieillissement du personnel

Un cadre pratique en 6 étapes pour renforcer la maintenance préventive, introduire des déclencheurs conditionnels, améliorer la qualité et numériser les processus de sécurité