Renforcer la cyber-résilience moderne avec IBM Storage

Découvrez pourquoi la résilience du stockage pilotée par l’IA est critique face à un environnement de cybercriminalité moderne en pleine expansion. Ce livre blanc s’intéresse à la menace croissante des ransomwares, les limites de la cybersécurité et explique pourquoi les stratégies centrées sur les données sont essentielles à la continuité d’activité.

Pourquoi la cybersécurité classique ne suffit pas et pourquoi les stratégies de récupération sont désormais un impératif commercial.

Le rôle essentiel du stockage dans la cyber résilience, car les cybercriminels ciblent de plus en plus les sauvegardes et les données primaires.

Comment IBM Storage assure une protection de bout en bout, en combinant la détection d’anomalies piloté par l’IA, les instantanés immuables et les workflows orchestrés afin de minimiser les temps d’arrêt et l’impact financier.

Étapes pratiques pour élaborer une stratégie de résilience centrée sur les données, qui soit conforme aux cadres des exigences tels que le NIST et le NIS2.

Découvrez comment IBM Storage offre une protection intégrée pilotée par l’IA, une détection précoce des menaces et une récupération rapide pour protéger l’actif le plus précieux de votre entreprise : ses données.