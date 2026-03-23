S’inscrire pour nous rejoindre

Webinaire le 28 avril 2026 à 10 h ET.

« À quoi ressemble la réussite aujourd’hui ? C’est la question que nous entendons le plus souvent de la part des responsables des données. Avec l’accélération de l’IA, la pression pour renforcer les socles de données et aller plus vite n’a jamais été aussi forte.



Afin d’obtenir une vision claire de ce qui se passe au sein des organisations orientées données, nous avons interrogé 1 700 directeurs des données issus de différents secteurs. Ils ont partagé leurs principaux défis, les domaines où des progrès réels sont observés, ainsi que ce qui différencie les organisations les plus performantes.



Dans ce webinaire, nous aborderons les trois priorités principales des responsables de données les plus performants, des exemples concrets de clients, ainsi que les actions que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour faire progresser votre propre stratégie de données adaptée à l’IA. Vous apprendrez à :

Améliorer l’accès en temps réel à des données de haute qualité

Mettre en place une gouvernance évolutive



Constituer une équipe chargée des données qui génère des résultats



Rejoignez-nous le 28 avril à 10 h ET et repartez avec une stratégie de données conçue pour alimenter l’IA à l’échelle.