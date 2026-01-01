Garantir la continuité d’activité : réplication et haute disponibilité basées sur des politiques pour les systèmes IBM Storage Virtualize.La continuité d’activité permet à une entreprise de fournir des services même en cas de perturbations. Bien que certaines applications puissent tolérer des interruptions temporaires, les catastrophes majeures peuvent entraîner des temps d’arrêt importants et des pertes de données, engendrant des coûts de récupération considérables. Les entreprises doivent réduire au minimum ces pertes de données et les interruptions afin de limiter l’impact métier et les contraintes financières.