Solutions de haute disponibilité et de reprise après sinistre sur IBM Power Virtual Server

Les Entreprises qui passent d'environnements sur site à des architectures de cloud hybride ont de plus en plus besoin de Stratégies solides pour assurer la continuité d’activité. La haute disponibilité et la reprise après sinistre sont essentielles pour protéger les charges de travail critiques contre les pannes matérielles, les problèmes logiciels et les pannes à grande échelle. Cette publication Redbooks® décrit la solution IBM pour la mise en œuvre de HA et DR sur IBM Power Virtual Server, en s'appuyant sur des technologies de clustering dédiées aux entreprises et une automatisation cloud natif.

Cette publication explique comment concevoir et déployer des architectures résilientes en utilisant les services PowerHA SystemMirror, GLVM et de réplication, combinés aux capacités IBM PowerVS pour la redondance géographique. Il couvre également des cadres d'automatisation tels qu'Ansible et Terraform, permettant des Opérations sans temps d’arrêt et des workflows de basculement simplifiés. Les considérations de sécurité et de conformité, notamment la gestion des identités, le chiffrement et la préparation à l’audit, sont intégrées tout au long de la conception de la solution.

Les recommandations fournies ici s'adressent aux professionnels techniques, consultants, architectes informatiques et spécialistes responsables de la mise en œuvre de solutions hautement disponibles et résilientes face aux sinistres pour les workloads AIX, IBM i et Linux dans des environnements cloud hybrides. En suivant les bonnes pratiques et les schémas directeurs décrits dans cette publication, les entreprises peuvent atteindre des objectifs de récupération prévisibles (RPO/RTO), respecter des SLA stricts et assurer la continuité opérationnelle même face à des perturbations inattendues.