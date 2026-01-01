IA sur IBM Z : applications et exemples

Alors que l’IA continue de transformer les secteurs, les entreprises recherchent des plateformes puissantes, sécurisées et évolutives pour déployer des workloads d’IA. IBM Z®, réputé pour sa fiabilité et ses performances de niveau entreprise, est idéalement placé pour répondre à cette demande.

Cette publication d’IBM Redbooks présente aux lecteurs l’évolution du paysage de l’IA sur IBM Z, en offrant un aperçu complet des capacités d’IA et de la valeur stratégique de la plateforme. Que vous fassiez vos premiers pas dans le domaine de l’IA ou que vous souhaitiez développer vos projets existants, cet ouvrage vous propose des pistes claires et concrètes, adaptées à vos besoins. Découvrez les solutions clés en main proposées par IBM et les éditeurs de logiciels indépendants, apprenez à intégrer l’IA à vos actifs existants ou découvrez comment créer des solutions d’IA sur mesure à partir de zéro.

Cette publication d’IBM Redbooks se concentre principalement sur IBM z/OS. Si vous vous intéressez plus particulièrement à Linux sur IBM Z et LinuxONE, veuillez consulter la publication IBM Redbooks intitulée « IA pour Linux sur IBM Z et LinuxONE applications et exemples » (REDP-5756).

Grâce à des exemples concrets, des informations architecturales et des conseils pratiques, cet ouvrage permet aux responsables informatiques, aux architectes et aux développeurs d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA sur IBM Z afin de stimuler l'innovation, l'efficacité et l'avantage concurrentiel à l'ère du numérique.