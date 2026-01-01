Transformez les données en informations avec Machine Learning for IBM z/OS

La croissance exponentielle des données et l’essor de l’intelligence artificielle offrent aux entreprises la possibilité d’obtenir des informations, d’améliorer leur efficacité et d’augmenter leurs bénéfices. Les données constituent le fondement de l’innovation, et les entreprises doivent exploiter des capacités avancées d’IA pour rester compétitives et protéger les données tout au long de leur cycle de vie, tout en garantissant un accès en temps réel.

IBM Z fournit une plateforme transactionnelle sécurisée et multi-workload qui alimente les processus métier essentiels de nombreuses entreprises du classement Fortune 500. Sa sécurité, sa disponibilité, sa fiabilité et son évolutivité en font un environnement particulièrement adapté à l'IA, d'autant plus que les transactions et les données essentielles proviennent de IBM Z.

Certaines entreprises ont déjà déplacé des données sensibles d’IBM Z. Beaucoup reconsidèrent désormais ce choix en raison de la croissance massive des données, des risques croissants de sécurité et du besoin d’intelligence en temps réel. Les entreprises suivent une stratégie de gravité des données pour l'IA : pour obtenir à grande échelle des informations métier et opérationnelles en temps réel, les workloads d'IA doivent être colocalisés avec les applications et les données qui pilotent les transactions sur IBM Z.

Machine Learning pour IBM z/OS aide les entreprises à déployer des modèles de machine learning directement sur IBM z/OS, près de leurs workloads les plus critiques. Dans cet environnement sécurisé, les services de scoring IA fonctionnent parallèlement aux applications transactionnelles et aux données pour soutenir un haut débit, minimiser les temps de réponse et fournir des accords de niveau de service (SLA) cohérents.

Ce livre présente Machine Learning for IBM z/OS version 3.2.0 (MLz) et présente sa valeur ajoutée unique ainsi que les avantages commerciaux de l’IA sur IBM Z. Ce guide vous aide à aligner l'IA sur vos objectifs commerciaux et vos cas d'utilisation. Il décrit des schémas pour accéder aux données IBM Z et les utiliser sur site, dans le cloud et dans des environnements hybrides. Il aborde également les bonnes pratiques pour le développement, le déploiement, l’inférence et le suivi post-déploiement de modèles.