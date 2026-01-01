Guide d’introduction à IBM Storage Scale System

Cette publication IBM Redpaper donne un aperçu d’IBM Storage Scale et d’IBM Storage Scale System (anciennement IBM Elastic Storage Server (IBM ESS) et IBM Elastic Storage System (également anciennement IBM ESS)). Ces solutions évolutives et haute performance de gestion des données et des fichiers s’appuient sur la technologie IBM Storage Scale. Alliant fiabilité, performance et évolutivité, elles peuvent être mises en œuvre pour répondre à un large éventail d’exigences.

Le nouveau système IBM Storage Scale System 6000 se distingue par son caractère hautement innovant : il protège votre investissement tout en vous permettant d’étendre ou de mettre en place une plateforme de données mondiale, tout en s’intégrant aux systèmes de stockage existants. Il permet des mises à niveau améliorées et sans interruption, pour passer d’une configuration flash ou à disques durs (HDD) à une configuration hybride. IBM Storage Scale System peut évoluer verticalement ou horizontalement avec deux supports de stockage différents dans l’environnement, et il prend en charge des technologies telles qu’Ethernet 200 Gb ou la connectivité InfiniBand NDR-400.

Cette publication vous aide à mieux comprendre la solution et son architecture. Elle décrit comment commander la solution la mieux adaptée à votre environnement, planifier l’installation et l’intégration de la solution dans votre environnement, et en assurer le bon fonctionnement.

La solution est constituée de la combinaison des composants physiques et logiques suivants :

Hardware

Système d’exploitation

Stockage

Réseau

Applications

Il est essentiel de bien connaître les composants d’IBM Storage Scale et d’IBM Storage Scale System pour planifier un environnement.

Cette publication s’adresse aux professionnels techniques (consultants, personnel de support technique, architectes et spécialistes informatiques) chargés de fournir des services cloud et des solutions de mégadonnées rentables. Son contenu vous permettra de tirer des informations des données de vos clients afin de prendre les mesures appropriées pour optimiser les résultats de votre entreprise, le développement de produits et les découvertes scientifiques.