Cette publication Redpaper décrit une solution haute performance d’accès aux fichiers et aux blocs qui utilise IBM Storage Virtualize et IBM Storage Scale pour fournir des interfaces d’accès aux fichiers adaptées à divers workloads : traditionnels, cloud et émergents (par exemple : SAP, applications Web, analyse génomique). Elle propose un guide étape par étape destiné aux ingénieurs de mise en œuvre pour intégrer IBM FlashSystem et les systèmes IBM Storwize existants pour le stockage en blocs, associés à IBM Storage Scale pour l’accès aux fichiers via le système NFS (Network File System).

Cette solution est conçue pour les petites et moyennes entreprises disposant de faibles capacités de stockage et s’adresse aux clients IBM FlashSystem qui ont principalement besoin d’un stockage en blocs avec accès aux fichiers. Nous prévoyons de promouvoir cette solution principalement par l’intermédiaire des partenaires commerciaux d’IBM, afin de fournir aux clients une solution intégrée de bout en bout. Elle n’est pas destinée aux cas d’utilisation NAS, Citrix ou de répertoires personnels.