De nombreuses entreprises utilisant Imperva sont confrontées à des problèmes d’évolutivité, à des tarifs imprévisibles, à des lacunes en matière de visibilité et à des problèmes de prise en charge.

Guardium Data Protection répond à ces problématiques grâce à des performances métier éprouvées, une surveillance en temps réel, des licences prévisibles et une satisfaction client de premier ordre.

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