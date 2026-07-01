Les nouvelles règles de souveraineté numérique pour les MSP et les intégrateurs de systèmes
Découvrez comment les MSP et les intégrateurs de systèmes peuvent transformer la souveraineté numérique d’un défi de conformité en un avantage concurrentiel grâce à des architectures conçues pour le contrôle, la résilience et la confiance.
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Source : Nick Patience, « Les nouvelles règles de la souveraineté numérique : architecture, contrôle et avantage concurrentiel ». Le groupe Futurum
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