Trop gros pour échouer : pourquoi les projets d’abandon du mainframe risquent d’échouer à l’ère de l’IA générative

Malgré les affirmations de certains fournisseurs d’IA et intégrateurs de systèmes qui vantent le « rêve » d’un abandon du mainframe, les données montrent que la réalité est tout autre. L’IA générative est en effet une technologie efficace pour réduire les obstacles liés aux compétences en développement logiciel, faciliter la compréhension et la complétion du code, et aider les équipes à gagner en efficacité dans leurs tâches quotidiennes. Pourtant, elle est loin d’être l’outil miracle permettant l’abandon du mainframe. La plupart des projets d’abandon du mainframe n’entraînent pas seulement des dépassements de coûts importants ; ils menacent la continuité des activités et des opérations. L’adoption d’une approche « platform-smart », qui consiste à évaluer soigneusement les workloads et à choisir la meilleure plateforme, se traduit par un meilleur retour sur investissement pour la plupart des opérations.

Inscrivez-vous pour lire le rapport complet.

Avertissement : GARTNER est une marque commerciale de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.