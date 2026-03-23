L’équipe Innovation Studio Paris, entourée des experts IBM, vous accompagnent pour :

- qualifier vos projets de modernisation et d’automatisation.

- explorer l’apport de l’IA : prédiction, analyse, anticipation et résolution proactive des problèmes.

- répartir avec un plan d’actions clair et directement exploitable.

Rejoignez-nous pour repenser ensemble la manière dont votre entreprise peut tirer parti des solutions d’automatisation d’IBM.

Une fois le formulaire complété, vous serez redirigé vers la page de l’atelier et un collaborateur IBM prendra contact avec vous très rapidement.