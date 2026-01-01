Au cours des trois dernières années, de nombreuses entreprises ont fait passer le mainframe IBM du statut de candidat à la mise hors service à celui de pilier stratégique au sein de leurs environnements informatiques hybrides. Les mainframes continuent d’offrir une résilience, une sécurité, une intégrité transactionnelle et une compatibilité ascendante inégalées par rapport aux autres plateformes. Les entreprises s’attachent désormais en priorité à remédier au sous-investissement dans leurs plateformes afin de pérenniser leur parc de mainframes pour la décennie à venir.

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