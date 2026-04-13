Les équipes financières sont soumises à une pression croissante pour fournir des résultats plus rapides et plus précis ; pourtant, les workflows manuels, les systèmes fragmentés et une automatisation dépendante des services informatiques les ralentissent.
Dans cette session à la demande, découvrez comment l’automatisation agentique et les plateformes no-code alimentées par l’IA aident les équipes financières à évoluer et à éliminer les goulets d’étranglement. Apprenez comment les entreprises passent d’une automatisation basique à des workflows autonomes et auto-optimisés dans les domaines suivants :
Points essentiels à retenir
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