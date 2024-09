Flexibilité opérationnelle

Avec IBM Storage Utility, vous réduisez les rachats de matériel et de logiciels de stockage et les migrations de données. Les entreprises paient pour la capacité qu’elles consomment en fonction de leurs besoins actuels et futurs identifiés et déploient la totalité de la capacité prévue dès le premier jour afin d’aider à réduire les opérations non disruptives.