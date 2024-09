Les clients font appel à ADDvision pour gérer des charges de travail de plus en plus complexes et gourmandes en données. Pour relever le défi, l’entreprise a décidé qu’il était temps d’investir dans des ressources informatiques plus puissantes.

Résultats :

- 80% de réduction moyenne des temps de réponse, contribuant à l’avantage concurrentiel des clients.

- 100% de disponibilité des systèmes critiques permet une continuité des services exceptionnelle.

- 20% de croissance annuelle de l’entreprise en partie soutenue par des choix technologiques judicieux.