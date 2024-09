Ce webinaire analyse comment IBM Storage Defender et IBM Storage FlashSystem fonctionnent de manière coordonnée pour améliorer considérablement la capacité globale de détection précoce des menaces, de protection des données et de récupération rapide des opérations. Découvrez comment cela maximise le potentiel de vos lignes de défense pour protéger vos opérations métier contre les ransomwares et autres risques de perte de données.